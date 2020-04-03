Mustafa Keser canlı yayında Süleymanpaşalılar için söyleyecek

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi, salgının etkilerini en aza indirebilmek adına Süleymanpaşa TV'ye taşıdığı Evde Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında Türk Halk Müziği'nin sevilen sesi Mustafa Keser'i Süleymanpaşalılar ile buluşturacak.

Süleymanpaşa TV ekranlarından 3 Nisan Cuma günü saat 20.30'da gerçekleşecek canlı yayında Mustafa Keser Süleymanpaşalı vatandaşların isteklerini seslendirecek. Süleymanpaşa TV, Süleymanpaşa Belediyesi ve Cüneyt Yüksel Facebook sayfalarından canlı olarak yayınlanacak konser ile korona virüsünden etkilenmemek için evlerinde kalan vatandaşlar Türk Halk Müziği'nin sevilen sesi Mustafa Keser ile unutulmaz bir gece yaşayacak.

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesinin büyük ilgi gören kültürel ve sanatsal etkinlikleri içinde bulunulan süreçten dolayı canlı yayınlar ile devam ederken söyleşilerden konserlere, bilgilendirme programlarından şiir dinletilerine yepyeni sürprizler ile dolu etkinlikler Süleymanpaşalılar ile buluşmaya devam edecek.