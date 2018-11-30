Muş'tan Tekirdağ'a Valinin peşini bırakmadılar

Muş belediye Başkanı Feyat Asya beraberindeki heyetle birlikte Muştan Tekirdağ'a atanan Vali Yıldırım'a hayırlı olsun ziyaretine geldi.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile geçtiğimiz ay Muş Valiliğinden Tekirdağ Valiliğine atanan Aziz Yıldırım'a ‘Hayırlı olsun' ziyaretlerin ardı arkası kesilmiyor. Sevilen Vali için bir ziyarette yüzlerce kilometre uzaklıkta bulunan Muş'tan geldi. Muş'tan yola çıkan Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, beraberindeki heyetle birlikte Tekirdağ'a gelerek valilik makamında Vali Yıldırım'a ‘Hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu. Vali Yıldırım, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Muş Belediye Başkanı Feyat Asya ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

Anlamlı ziyaretin ardından heyet Tekirdağ'dan ayrılarak Muş'a doğru yola çıktılar.