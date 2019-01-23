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Mutlugiller'in 8. sayısı “Çevreci Mutlugiller” yayınlandı

Süleymanpaşa Çocuk Kulübü tarafından hazırlanan Mutlugiller öykü kitabının sekizinci sayısı “Çevreci Mutlugiller” çocuklara kavuşmak için gün sayıyor.


Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat'ın çocuklara mesajı ile başlayan öykü kitabında Süleymanpaşa Belediyesinin yeni uygulaması Çevreci Mutlu Kart, çocuklara eğlenceli bir dille anlatılırken çevre temizliğinin önemine vurgu yapılıyor.



Geri dönüşümün altı çiziliyor


Eda Erdur'un yazdığı Serap Deliorman'ın çizimlerinin yer aldığı öyküde ayrıca kağıt, metal, cam ve plastik ayrıştırması ile de geri dönüşüme katkının altı çiziliyor.


Mutlugiller'in 8. sayısı “Çevreci Mutlugiller” kitabı yaklaşık 8 bin üyesi bulunan Süleymanpaşa Çocuk Kulübü üyelerinin adreslerine okulların açılmasının ardından ücretsiz olarak gönderilecek.

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