Namık Kemal Üniversitesi, Namık Kemali unutmadı

yılında Çanakkale Gelibolu Bolayır'daki kabrinin başında düzenlenen törende, adını gururla taşıyan Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi akademik, idari personeli ve öğrencilerinin katılımı ile anıldı.

Anma törenine, Gelibolu Kaymakamı Hakan Kılınçkaya, 2. Kolordu Komutanlığı adına Piyade Albay Mehmet Kılınç, Gelibolu Belediye Başkan Vekili Kemal Tarım, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Balkan Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Araş. Gör. Dr. Ökkeş Narinç ve Namık Kemal Üniversitesi öğrencileri katıldı.

Vefatının 130. yılında Vatan ve Hürriyet Şairi Namık Kemal kabrine çiçek konulması ile başlayan anma töreni günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapılması ile davam etti.

Namık Kemal'in şiirlerinden örneklerin okunması ve Şehzade Gazi Süleyman Paşa'nın kabrinin ziyaret edilmesi ile tamamlanan resmî törenin ardından katılımcılara NKÜ Balkan Araştırmaları ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı Öğr. Ökkeş Narinç tarafından Namık Kemal'in tarihteki yeri ve önemi ile bölgenin tarihi hakkında bilgiler verdiler.

Namık Kemal'i Anma Töreninin ardından, NKÜ öğrencilerine Bolayır'da bulunan Rumeli Fatihi Şehzade Gazi Süleyman Paşa'nın Rumeli fetihleri döneminde karargah olarak kullandığı Çimpe Kalesi gezdirildi. Ardından Gelibolu'ya geçilerek dönemin önemli tarihi mekanları ziyaret edildi.