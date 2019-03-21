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Namık Kemal Üniversitesinde nevruz etkinliği

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinde 21 Mart Nevruz Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlanırken, Üniversite Rektörü Mümin Şahin ok attı, demir dövdü ve öğrencilere pilav ayran dağıttı.


NKÜ Rektörü Prof Dr. Mümin Şahin, üniversite spor sahasında düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, nevruzun dostluk ve kardeşlik bayramı olduğunu ifade ederek, "Nevruz bolluk ve bereketi müjdeliyor. Nevruz Türk milletini birbirine bağlayan ve kenetleyen önemli bir değerdir. Atalarımız yeni bir hayat, yeni bir başlangıç dedikleri bu tarihi günü aynı zamanda Ergenekon'dan çıkış bayramı olarak da kutlamışlardır” şeklinde konuştu.


NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin konuşmalarının ardından demir dövüp, öğrencilerle birlikte ok attı. Ok atma etkinliğinin ardından Şahin ve Üniversite personeli tarafından öğrencilere pilav ayran dağıtıldı.

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