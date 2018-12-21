Vatan şairi Namık Kemal'in 178. doğum yıldönümü nedeniyle Tekirdağ'da çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Barış ve Özgürlük Parkı'nda bulunan Namık Kemal heykelinin önünde düzenlenen programa Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Tekirdağ Garnizon Komutanı Tankçı Kurmay Albay Cumhur Mustafa Kıcanaoğlu, Tekirdağ İl Jandarma Komutanı Albay Şahin Karakaş, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, kurum müdürleri, Tekirdağ Namık Kemal Derneği üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Tekirdağ Valiliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Garnizon Komutanlığı ve Tekirdağ Namık Kemal Derneğinin çelenkleri Namık Kemal'in heykeline sunuldu.

Çelenk sunma töreninden sonra protokol üyeleri Namık Kemal Evi'ni ziyaret etti.