Ne topa vurabildiler ne de kaleyi tutturabildiler

Program kapsamında kurulan alana getirilen alkol gözlüğü ile futbol topunu kaleye atmaya çalışan katılımcılar ne topa vurabildi ne de kaleyi tutturabildi. Bu anları izleyen vatandaşlar ise kahkahaya boğuldu.

Trafik Güvenliği Haftası kapsamında Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından merkez ilçe Süleymanpaşa sahil dolgu alanda program gerçekleştirildi. Düzenlen program kapsamında trafikte ve çeşitli uygulamalarda kullanılan araç ve gereçler tanıtılarak, kurulan mini araç parkurunda öğrencilere yaya geçidi ve trafikte dikkat edilmesi gereken kurallar anlatıldı. Program kapsamında kurulan alanda alkol gözlüğü takarak futbol topunu kaleye atmaya çalışan katılımcıların geneli alkol gözlüğünün etkisi ile futbol topuna vuramadı. Gözlüğün verdiği alkolik durum nedeniyle zor anlar yaşayarak futbol topunu vurabilen başaran bazı katılımcılar ise kaleyi tutturamadı. Bu anları izleyen vatandaşlar ve minik öğrenciler ise kahkahaya boğuldu.

Şehirde konvoy yaptılar

Program kapsamında trafikte günlük uygulamalarda kullanılan trafik polisi, UMKE, zabıta, acil sağlık, jandarma, motosikletli polis ekipleri ve kazalarda araçları kaldıran kurtarıcılar kentte konvoy gerçekleştirdi. Siren seslerini açarak Tekirdağ Valiliği önünde başlayan konvoy, Hükümet Caddesi'nden Barbaros Kavşağı'ndan devam ederek sahil dolgu alanda son buldu.

Programa Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt, İl Jandarma Komutanı Albay Şahin Karakaş, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, İl Sağlık Müdürü Cengiz Becerir, Tekirdağ Sağlık Hizmetleri Başkanı Mustafa Dönmez, Tekirdağ Halk Sağlığı Müdürü Haci Bayram Zengin, İl Müftüsü İsmail İpek'in yanı sıra emniyet ve jandarma personeli ve çok sayıda minik öğrenciler katıldı.