NKÜ Balkanlar'a açılıyor

Dr. Mümin Şahin, üniversite için 5 ana vizyonunu açıkladı. Rektör Şahin, “En kısa zamanda Balkanlar'da Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinin de adını sıkça duyacağız. Bunu duyurmak istiyorum” dedi.

Dr. Mümin Şahin, İhlas Haber Ajansı Trakya Bölge Müdürü Mefail Akçatepe'yi ziyaret etti. Ziyarette Rektör Şahin üniversite hakkında 5 ana vizyonunu anlattı.

Prof. Dr. Mümin Şahin ziyarette yaptığı açıklamada, “Üniversite için 5 ana vizyonum söz konusu. Bunlardan bir tanesi huzurlu ve güvenli bir kampüs ortamı hazırlamak. Öğrencilerimize, öğrenci odaklı ulaşımı erişilebilir bir kampüs ortamı, bir yönetim anlayışı sağlamak. Öğretim üyelerimizin özlük haklarıyla uğraşmamak bunlar birinci hedefim" ifadelerini kullandı.

“YÖK artık kalite ve akreditasyon olayına çok önem veriyor”

Namık Kemal Üniversitesine bağlı fakültelerin akreditasyon alması için çaka göstereceklerini vurgulayan Rektör Şahin, "Malumunuz YÖK artık kalite ve akreditasyon olayına çok önem veriyor. Artık öğrencilerimizin tercih kılavuzlarında tercih ettikleri üniversitenin yanındaki bölümlerde akredite olup olmadıkları yazacak. Bu da çok önemli sebep. Çünkü üniversitenin seçilebilirliğini ve tercih edilebilirliğini yukarıya çıkaracak bir uygulama bu. Maalesef Namık Kemal Üniversitesinde akredite olmuş bir bölüm yok. Tıp fakültesi buna çok yakın. Geçen hafta akademik kurula da katıldım. Onlar inşallah yakın zamanda alacaklar ve diğer bölümlerde de bu akreditasyonu tamamlamak istiyorum. Bunlarla çalışması için talimat verdim. Bunların da takipçisi olacağım” dedi.

“Üniversite sanayi işbirliğini tam anlamıyla sağlamak istiyorum”

Üçüncü vizyonunun üniversite sanayi işbirliğini tam anlamıyla sağlamak olduğunu ifade eden Rektör Şahin, “Çorlu bölgesinde 2 bine yakın irili ufaklı işletmemiz mevcut. Tekirdağ'da 13 Organize Sanayi Bölgemiz var. Biliyorsunuz 4 tane limanımız var. Fakat Çorlu dışında bu tam olarak uygulanamamış. Fakültelerimizde 7+1 modelimiz var. Yine YÖK'ün son yıllarda çıkardığı Meslek Yüksek Okullarımızda yine 3+1 modelleri var. Veya değişik ikili protokollerle üniversite sanayi işbirliği tam anlamıyla sağlamak istiyorum. Artı yine projeler üretmek, sanayinin problemlerini çözebilecek projeler ve çözümler üretebilmek en büyük hedeflerimden bir tanesi” diye konuştu.

“Balkanlar'da üniversitemizin de adını sıkça duyacağız”

Dördüncü vizyonunu da anlatan Dr. Mümin Şahin, “Balkanlar yanı başımıza bugüne kadar Trakya Üniversitesi söz sahibiydi. İnşallah Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinde TİKA ve Yunus Emre Enstitüsü ile geliştirecekleri projelerle Türk soyu vatandaşlara ve Balkanlar'a yönelik projeler üretmek amacındayım. Bunu da inşallah proje ekibim çalışıyor. En kısa zamanda Balkanlar'da Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinin de adını sıkça duyacağız. Bunu duyurmak istiyorum” şeklinde konuştu.

“Şehir ve üniversite bütünleşmesini tam anlamıyla sağlamak istiyorum”

Üniversite ve şehir bütünlüğünün mutlaka sağlamak istediğini de aktaran Rektör Şahin, “Bir diğer vizyonum burada olmazsa olmazım. Tekirdağlı olarak üniversite şehir bütünlüğünü sosyal-kültürel-bilimsel ve sağlık alanında tam anlamıyla tamamlamak istiyorum. Bunların içerisinde çiftçimizin problemlerine yönelik çözümler üreten bir üniversite, balıkçılarımızın sorunlarına çözüm üreten bir üniversite, hayvancılıkla uğraşan çiftçimize insanımıza çözüm üreten bir üniversite gibi uygulamalarla inşallah şehir ve üniversite bütünleşmesini tam anlamıyla sağlamak istiyorum. İnşallah başarılı oluruz” diyerek açıklamasını noktaladı.