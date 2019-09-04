NKÜ Muratlı MYO'ya 180 yeni kayıt

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Muratlı Meslek Yüksekokulu'na 2019-2020 eğitim öğretim yılı için yaklaşık 180 yeni kayıt yapıldı.

5 bölümden oluşan Muratlı Meslek Yüksekokulu'nda; İşletme Yönetimi, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Kimya Teknolojisi, Maliye ve Sosyal Güvenlik bölümleri yer alıyor. Geçtiğimiz yıl açılan Sosyal Güvenlik programı ile öğrenci sayısı 350'e yükselen okulun nüfusu bu dönem 450'ye çıktı. Yatay öğrenci geçişleri ve ek kontenjanların ardından öğrenci sayısı netleşecekken, yaklaşık 25 yıldır Muratlı'da üniversite olmasına rağmen hiç yurt, apart veya pansiyon olmamasından yakınıldı.

Öte yandan, NKÜ Muratlı MYO Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Murat Özdemir ise, önümüzdeki süreçte yurtla ilgili yatırımların da olacağı müjdesini verdi.