NKÜ Trakya Tohum A.Ş.'nin ilk yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi

Ş.'nin ilk yönetim kurulu toplantısı, Rektörlük toplantı salonunda gerçekleşti.

39 ortaklı büyük bir proje olan NKÜ Trakya Tohum A.Ş, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesindeki bilimsel çalışmaları Trakya bölgesindeki özel sektör ile buluşturarak, “yerli ve milli tohumculuğu” hayata geçirmek için ilk Yönetim Kurulu Toplantısını gerçekleştirdi.

NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'in başkanlığında gerçekleştirdiği ilk Yönetim Kurulu Toplantısında; Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ve Uzman Elif Öztüfekçi, Tekcan Tohumculuk Ltd. Şti. Şirket Müdürü Kadir Han Tekcan, Tarar Un ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti. sorumlusu Birol Tarar ile Yeminli Mali Müşavir Mehmet Sabri Yüce'den oluşan yönetim kurulu, kurulan şirketin omurgası ve izlenecek yol haritasını çizdi.

Toplantıda katma değeri yüksek olan ürünlere yönelik Ar-Ge çalışmalarının alt yapısı oluşturulması amaçlanırken ön bilgilendirme ve planlanan çalışmalara dair karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Tekirdağ NKÜ Trakya Tohum A.Ş.'nin nihai tüketicisi olan Türk çiftçilerine yerli ve milli tohuma ulaşma imkanı sunulurken, kurulan özel sektör ve kamunun bir arada olduğu şirketin uluslararası firmalarla rekabet edebilmesi ve tohumculuk konusunda öncü olmasının amaçlandığı vurgulandı.