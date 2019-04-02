NKÜ'de İskemik İnme Paneli gerçekleştirildi

Vücuttaki herhangi bir doku veya organa kan akışının azaldığı ya da kesildiği ve genellikle beyne kan ve oksijen sağlayan kan damarlarından birinin bloke olduğu ciddi bir durum olan iskemi ve ona bağlı gelişen inmenin konu edildiği panel, NKÜ Rektörlük Konferans Salonu'nda 3 oturum şeklinde gerçekleşti. NKÜ akademisyen ve öğrencilerinin izlediği panelde, şehir dışından da katılımcılar yer aldı.

Üniversitenin Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nilda Turgut, inmenin nörolojinin ana konusu olduğunu söyledi. Turgut'un başkanlığını üstlendiği panelin ilk oturumunda Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nevzat Uzuner, "Akut İskemik İnmede Trombolitik Tedavi, Nereden Nereye?" konulu ve Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vesile Öztürk "Antikoagülan Tedavi, Bana En Uygun NOAK Hangisi?" konulu sunum yaprak katılımcılarla bilgilerini paylaştı.

NKÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aysun Ünal'ın başkanlığını yaptığı ikinci oturumun konuşmacıları ise "İnmede Anti-Agregan Tedavi" konulu sunumuyla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Saime Füsun Domaç ve "İnmede Anti-Agregan Direnci: Kimde? Ne Zaman?" konulu sunumuyla Prof. Dr. Nilda Turgut oldu.

Öğleden sonra gerçekleştirilen 3. oturuma ise Trakya Üniversitesinden Prof. Dr. Babürhan Güldiken başkanlık etti. Oturumda, NKÜ'den Öğretim Üyesi Dr. Aslı Aksoy Gündoğdu "Hipertansiyon" konulu sunum yaparken panelin son konuşmacısı olan Trakya Üniversitesinden Öğretim Üyesi Dr. Sezgin Kehaya "Yaşam Tarzı ve Sigara" konulu sunumuyla sigara kullanımının inme üzerine etkinlerine dair açıklamalarda bulundu.

Panel, dinleyicilerin sorularının cevaplanmasının ardından toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.