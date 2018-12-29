NKÜ'nün yeni rektörü göreve başladı

Dr. Mümin Şahin görevine başladı.

Prof. Dr. Şahin, yaptığı açıklamada, "27 Aralık 2018 Tarihli ve 30638 Sayılı Resmi Gazetede yer alan 2018/264 numaralı karar ile Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü görevine atanmış olmanın heyecanı ve gururu içerisindeyim. Cumhurbaşkanımızın takdiri ve onayı sonucunda Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğüne atanarak, şehrimize ve ülkemize hizmet edecek olmanın mutluluğunu yaşamaktayım. Bu onurlu göreve atanma sürecinde daima desteklerini gördüğüm iç ve dış tüm paydaşlarımıza şükranlarımı sunarım. Üniversitemizin kentsel ve bölgesel anlamda sosyal ve kültürel değişimine öncülük etmek, kalkınmasını desteklemek, eğitim ve araştırmada öncü, şehir ile iç içe olan örnek bir eğitim kurumu noktasına getirmek için bugünden itibaren vakit kaybetmeden çalışmalarımıza başlayacağımızın bilinmesini isterim. Şahsıma tevdi edilen bu onurlu görevi değerli meslektaşlarım ile birlikte, çalışarak, üreterek, karşılıklı uyum, sevgi ve saygı çerçevesinde yürüteceğimize olan inancım sonsuzdur" dedi.

TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop ve Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Rektör Şahin'i makamında ziyaret ederek, ‘hayırlı olsun' dileklerinde bulundu.

Ziyaret sırasında konuşma yapan TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop, "Mümin hocamız yöremizin insanıdır. Kendisini uzun yıllardır tanırım. Trakya Üniversitesinde başarılı işlere imza atan bir akademisyendir. İlimiz üniversitesine atanmış olması bizleri oldukça mutlu etti. Kendisinin dedeleri Kırcaali-Davutköy-Kabaağaç köyünden olan ve 1928 yılında Tekirdağ-Barbaros köyüne göç eden aileden gelen Hocamız, 1970 yılında Tekirdağ'ın Barbaros köyünde doğmuştur. Tekirdağlı bir rektörümüzün olması ayrıca bizi sevindirdi. Genç yaşında Profesör olan Mümin Şahin Trakya Üniversitesinde dekanlık ve rektör yardımcılığı görevlerinde bulundu. Bundan sonra NKÜ'ün başarısı için güzel işler çıkaracak ve üniversite ile kentin bütünleşmesi yönünde de büyük gayret göstereceğini biliyorum. Hayırlı olsun" şeklinde konuşarak Rektörlük Şeref Defteri'ni imzaladı.