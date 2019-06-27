İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

O polislere başarı belgesi

Tekirdağ’da YKS’ye giderken kimliğini unutan Göktuğ Selvi isimli genci nüfus müdürlüğüne yetiştirip yeni kimliğini çıkarttıktan sonra tekrar sınav yerine götüren Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nde görevli polislere Başarı Belgesi verildi.

Tekirdağ'da YKS'ye giderken kimliğini unutan Göktuğ Selvi isimli genci nüfus müdürlüğüne yetiştirip yeni kimliğini çıkarttıktan sonra tekrar sınav yerine götüren Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli polislere Başarı Belgesi verildi.


Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım,(Yükseköğretim Kurumları Sınavı) YKS'ye giderken kimliğini unutan Göktuğ Selvi isimli genci nüfus müdürlüğüne yetiştirip yeni kimliğini çıkarttıktan sonra tekrar sınav yerine götüren Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli polislere Başarı Belgesi taktim etti.


Vali Yıldırım; “Göstermiş olduğunuz gayretli ve özverili çalışmadan dolayı sizleri tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum” dedi.


Vali Yıldırım'a İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın ve İl Jandarma Komutanı Albay Şahin Karakaş eşlik etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.