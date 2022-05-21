İhlas Haber Ajansı

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Odasından çıkmayınca acı gerçek ortaya çıktı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde yaşlı adam, yattığı odada ölü bulundu.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşlı adam, yattığı odada ölü bulundu.


Olay, Reşadiye Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erdun Ceylan'ın (74) saatlerdir yattığı odadan çıkmaması üzerine durumundan kuşkulanan yakınları içeriye girdi. Ceylan'ın yatağında hareketsiz görülmesi üzerine sağlık ekiplerine haber verildi.


Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Erdun Ceylan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.


Savcı ve polisin yaptığı incelemelerin ardından yaşlı adamın cenazesi, otopsi için Adli Tıp birimine kaldırıldı.

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