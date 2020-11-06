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Öfkeli şahıs parke taşıyla evin camlarını kırdı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde öfkeli şahıs, bir kadının oturduğu evin camlarını parke taşıyla kırdı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde öfkeli şahıs, bir kadının oturduğu evin camlarını parke taşıyla kırdı.


Edinilen bilgiye göre, bir şahıs eline aldığı parke taşıyla Hacıevhat Mahallesi Huzur Sokak'ta oturan bir kadının evine saldırdı. Diyaliz hastası olduğu öğrenilen F.K. isimli kadın, dolma sardığı sırada camdan içeri giren taşı görünce büyük şok yaşadı. Öfkeli şahıs, hakaretler savurarak olay yerinden ayrıldı. Evde maddi hasar meydana geldi. Mağdur kadın ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

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