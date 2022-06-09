Öğrenci evinde çıkan yangını film gibi izlediler

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde öğrenci evinde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri söndürme çalışması başlatırken, etrafa toplanan kalabalık, söndürme çalışmalarını film seyreder gibi izledi.

Yangın, ilçeye bağlı özellikle üniversite öğrencilerinin yoğun olarak yaşadığı Değirmenaltı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğrencilerin yaşadığı binada dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu kısa sürede itfaiye ekiplerine bildirdi. Yanan eve kısa sürede ulaşan Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Polisi Ekipleri, binanın etrafındaki araçların çekilmesini sağladı. Bölgeye ulaşan itfaiye araçları ise sokağa girerek kısa sürede söndürme çalışması başlattı. Öğrencilerin dışarıda olması sebebiyle şans eseri kimseye bir şey olmayışı rahat bir nefes aldırdı.

Film gibi izlediler

Yükselen dumanları gören vatandaşlar ise itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarını film seyreder gibi izledi. İtfaiye ekipleri yangını söndürüp soğutma çalışması yaptı. Evde prize takılı bir cihazdan çıkan yangın sebebiyle ev kullanılamaz hale geldi. 112 Acil Sağlık ekipleri de herhangi bir olumsuzluğa karşı hazır bekledi.

Polis ekipleri meydana gelen yangınla ilgili tahkikat başlattı.