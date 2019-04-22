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Öğrenci ve dekanlar ikinci kez buluştu

Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi tarafından düzenlenen Öğrenci Dekan Buluşması etkinliğinin ikincisi yapıldı.


Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği programa Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Yılmaz, Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Evren Cabi, Dr. Öğr. Üyesi Tevfik Sütçü öğrenciler ve akademik personel katıldı. Dekan Prof. Dr. İsmail Yılmaz, “İlkini yaklaşık bir buçuk ay önce yaptığımız ‘Öğrenci Dekan Buluşması' etkinliğinin faydalı olduğunu gördük. Bu sebepten ikincisini de yapmaya karar verdik. Amacımız sizlere fakültede ve üniversite içinde daha verimli ortam oluşturmak, önerilerinizi hayata geçirmektir” ifadelerine yer verdi.


Etkinlik, öğrencilerin derslerle ilgili taleplerinin yanı sıra, yemekhane, kütüphane gibi sosyal alanlar ile ilgili görüşlerini aktarmasının ardından son buldu.

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