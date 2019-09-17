Öğrenci velilerinden eğitime büyük destek

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde eğitim veren Cumhuriyet İlkokulu'nda, öğrenci velileri kendi aralarında topladıkları yardımlar ile okuldaki bir sınıfı yeniledi.

Cumhuriyet İlkokulu 3/B sınıfı velileri anlamlı bir çalışmaya imza attı. Yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerinin daha iyi koşullarda eğitim görmesini isteyen veliler, kendi aralarında topladıkları yardımlar ile okulun bir sınıfını yeniledi. Yenilenen sınıfın açılış törenine Kapaklı İlçe Milli Eğitim Müdürü İrfan Danışmaz, Kapaklı Belediye Meclis üyeleri, okul müdürleri ve öğretmenler katılım gösterdi.

Törende konuşan Kapaklı İlçe Milli Eğitim Müdürü İrfan Danışmaz, velilere desteklerinden dolayı teşekkür etti. Kurdele kesiminin ardından okul yönetimi tarafından velilere çiçek takdim edildi.