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Öğrenciler bayram etti

Muratlı’da hayırsever iş adamı Özgür Balcan ve AK Parti Muratlı Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Kır tarafından hayata geçirilen ‘Çocuklar Üşümesin’ projesi kapsamında, yaklaşık 400 öğrenciye okul kıyafeti ve kışlık giyecek dağıtılıyor.

Muratlı'da hayırsever iş adamı Özgür Balcan ve AK Parti Muratlı Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Kır tarafından hayata geçirilen ‘Çocuklar Üşümesin' projesi kapsamında, yaklaşık 400 öğrenciye okul kıyafeti ve kışlık giyecek dağıtılıyor.


Cumhuriyet ve Atatürk İlk/Ortaokulları ile başlayan proje kapsamında ilçedeki tüm ihtiyaç sahibi ilk/ortaokul öğrencileri 20'şer kişilik gruplar halinde anlaşmalı esnaftan giydiriliyor.


2019-2020 eğitim öğretim yılının başlaması ile birlikte harekete geçen AK Parti Tekirdağ İl İstişare Kurulu Üyesi hayırsever iş adamı Özgür Balcan ve AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Kır, ihtiyaç sahibi öğrenci kalmayana kadar yardımların süreceğine işaret ettiler.


Okul idareleriyle birlikte tespit ettikleri tüm öğrencilere sahip çıkan Özgür Balcan, “Geçen sabah bazı öğrencilerin okula yırtık ayakkabılarla gittiklerini gördüm. Bu duruma duyarsız kalamazdım” dedi.


Okul kıyafeti ve kışlık eşyaların temel gereksinim olduğunu belirten AK Parti Muratlı Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Kır ise "Sırada kırtasiye malzemesi var. Elimizden geldiğince öğrencilerimizin kırtasiye malzemesi ihtiyaçlarını da karşılayacağız” şeklinde konuştu.


Öğrencilerin mutluluğu ise gözlerinden okundu.

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