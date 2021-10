Öğrenciler düdükle yaya önceliğine dikkat çektiler

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde jandarma ve emniyet tarafından yapılan ortak uygulamaya katılan öğrenciler, vali, emniyet müdürü ve jandarma komutanıyla birlikte düdükle yaya geçitlerinde yayaların önceliğine dikkat çektiler.

Süleymanpaşa'da jandarma ve emniyet ekiplerince ‘Trafikte Yaya Geçidi Kullanımı' adlı etkinlik düzenlendi. Etkinliğe katılan Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık ve Tekirdağ İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç, çocuklara ve vatandaşlara bilgilendirme broşürü ve düdük dağıttı. Daha sonra katılımcılar ve çocuklar 'Yayalar kırmızı çizgimiz' sloganlarıyla düdük çalarak yaya geçitlerinde yaya önceliğine dikkat çektiler.

Etkinlik sonrası açıklamada bulunan Vali Yıldırım, “Bildiğiniz gibi trafik kuralları çok uzun uğraşlar sonucunda denemeler ve testler sonucunda tespit edilmiş kurallardır. Sürücü de olsak yaya da olsak bu kurallara hepimizin uyması gerekiyor. Hepimizin uyması lazım. Ama özellikle sürücü olduğumuz zaman yayalar çok fazla dikkat etmiyoruz. Biz burada yaptığımız etkinlikle çocuklarımız da burada bize katıldılar. Yayaların trafikte öncelikli olduğunu ifade etmek için böyle bir etkinlik yaptık. Tabii ki her zaman bu kadar yoğun olmuyor. Belki de sürücülerimizin bazıları bundan şikayetçi oluyorlar ama tabii ki her zaman bu kadar yoğun olmaz. Yalnız sürücülerimiz bunu bilmelidirler ki özellikle şehir içi seyahatlerde araç kullandıklarında mutlaka ama mutlaka her kaldırımda bir yayanın yola inebileceğini düşünmeleri lazım. Biz bunu söylerken tabii yaya geçitlerinde karşıdan karşıya geçmelerinin önemini ifade ediyoruz. Hem sürücülerimizin dikkatli olması gerekiyor hem de yayalarımızın sadece ve sadece yaya geçitlerini kullanması gerekiyor. Burada iki taraflı düşünmemiz lazım. Biz bazen yaya oluyoruz sürücüye kızıyoruz. Sürücü oluyoruz yayaya kızıyoruz. Bunların ikisini de yapmamamız gerekiyor. Yaya olduğumuz zaman haklarımız ve sorumluluklarımız farklıdır. Sürücü olduğumuz zaman ise haklarımız ve sorumluluklarımız farklıdır. Hangi pozisyondaysak bu hak ve sorumluluklara uygun hareket etmemiz gerekiyor” dedi.