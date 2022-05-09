Öğrenciler işletmeleri yerinde inceliyor

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde eğitim-öğretim veren kurumlar arasında yer alan meslek liselerinin öğrencileri, işletmeleri yerinde inceleyerek bilgiler ediniyor.

Ergene genelinde eğitim - öğretim faaliyetlerine devam eden meslek liselerinin öğrencilerine mesleki tercihlerinde yol göstermek amacıyla düzenlenen işletme ziyaretleri sürüyor. Velimeşe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden 10 öğrenci ve 3 öğretmen ile ilçede faaliyet gösteren tekstil fabrikasına, Atatürk Çok Programlı Anadolu Lisesi'nden 15 öğrenci ve 1 öğretmen ile 1 idareci bir firmaya, Deri Sanayicileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden 10 öğrenci 1 öğretmen ve 1 idareci mekatronik firmasına, Eren Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden 12 öğrenci 1 öğretmen ve 1 idareci ise bir boya firmasına teknik gezi programı düzenlediler. Öğrenciler, işletmelerdeki üretim bantlarını inceleyerek firma yetkililerinden bilgi alarak, işletmelerdeki iş ortamlarına dair fikir edindiler.