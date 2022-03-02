Öğrenciler okul dergisini dijitale taşıdı

Çorlu'da eğitim öğretim veren kurumlar arasında yer alan Şahinler Ortaokulu öğrencileri, dijital dönüşüme ayak uydurarak okul dergilerini Derji adıyla dijitale taşıdı.

Şahinler Ortaokulu 7. sınıf öğrencileri tarafından hazırlanan dijital okul dergileri Derji için Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan ile röportaj gerçekleştirdi. Okul dergisi için çalışma yapan öğrenciler dijital okul dergisi Derji'ye röportaj yapmak için Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan'ı ziyaret etti.

Ziyarette okul müdürü Fatih Ersöz ile okul öğretmenleri de öğrencilere eşlik etti.