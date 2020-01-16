İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Öğrencilerden durak kütüphanesine destek

Geçtiğimiz günlerde Çorlu Belediyesi ve Eczacıbaşı Çorlu Kampüsü tarafından hizmete sunulan Durak Kütüphanesi projesine bir destek de Çorlu Abdülhamit Han Ortaokulundan geldi.

Öğrenciler tarafından toplanan kitaplar Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt'a teslim edildi.


Okuma alışkanlığını genişletmek ve okur sayısını artırabilmek için Çorlu Belediyesi ve Eczacıbaşı Çorlu Kampüsü tarafından başlatılan çalışma kapsamında otobüs duraklarını kütüphaneye dönüştürme projesi ilgi ve destek görmeye devam ediyor.


Çorlu'da da okur sayısını artırabilmek düşüncesiyle yola çıkan Çorlu Abdülhamit Han Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Semahat Pektaş, öğrenciler arasında kitap toplama kampanyası gerçekleştirdi. Okul Müdürü Oktay Kaplan'ın da desteğiyle okul çapında gerçekleştirilen kitap toplama kampanyası sonunda temin edilen kitaplar Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt'a teslim edildi.


Başkan Sarıkurt, Çorlu Abdülhamit Han Ortaokulu Müdürü Oktay Kaplan, öğretmen Semahat Pektaş ve öğrencilere düzenledikleri bu kampanya ile otobüs durak kütüphanesi projesine desteklerinden ötürü teşekkür etti. Başkan Sarıkurt yaptığı açıklamada, “Okuma alışkanlığı beraberinde sorgulamayı da getirmektedir. Sorgulayan bireylerin yaşamlarında ne kadar başarılı oldukları konusunda çok sayıda örnek vardır. Okumak zihinsel sağlığımızı geliştirir, bilgi seviyemizi artırır, hafıza ve düşünme gücümüzü geliştirir. Bizi geleceğe hazırlayacak çok sayıda bilgiye okuyarak ulaşabiliriz. Çocuklarımızın gelecekte hem kendilerine hem de ülkemize faydalı bireyler haline gelebilmeleri, kendi içlerindeki potansiyeli keşfederek elde ettikleri deneyimler ileride onlar için büyük fayda sağlayacaktır. Daha önce de ifade ettiğim gibi el ele vererek otobüs duraklarımızı kütüphaneye çevirecek, özenle okuyacak ve severek paylaşacağız. Projemize destek verdikleri için Çorlu Abdülhamit Han Ortaokulu'nun değerli yönetici, öğretmen, öğrenci ve velilerine çok teşekkür ediyor, bir kez daha tüm Çorlu halkını bu güzel projeye destek olmaya davet ediyorum” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.