Öğrencilere ambulans tanıtıldı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde minik öğrencilere ambulans ve sağlık hizmetleri tanıtıldı.

Süleymanpaşa Şehit Öğretmen Neşe Alten Anaokulu öğrencileri Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğünü ziyaret etti. Ziyaret esnasında minik öğrencilere Personel/Destek Hizmetleri Başkanı Zafer Soykırlı, Acil Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Egemen Yavaş, Uzman Dr. Denizhan Türkmen ve Acil Sağlık Hizmetleri bünyesindeki personeller tarafından ambulans tanıtım gezisi yaptırıldı. Tanıtımda ambulansa hangi durumlarda ihtiyaç duyulduğu, ambulansın içerisindeki tıbbi donanımlar, ambulansın sağladığı faydalar, ambulansa hangi numaradan ulaşılabileceği, 112 hattının gereksiz yere aranmaması gerektiği ve ambulansın trafikteki önceliği gibi konularda bilgi verildi.

İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Cengiz Becerir'in makamında ağırladığı minikler, hediye paketi içerisinde Sağlık Bakanlığının aylık olarak yayınladığı Sağlık Çocuk Dergisi, diş fırçalama seti, ambulans boyama sayfası ile çocuklara obeziteyle mücadele kavramını kazandırmak ve sağlıklı atıştırmalıklara teşvik etmek için meyve ikram edildi.