Öğrencilere Covid-19 eğitimi

Yaşanan yeni tip korona virüs salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Çorlu İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından ortaklaşa olarak düzenlenen eğitim ve bilgilendirme seminerleri sürüyor.

Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan ve Ergene İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ali Rıza İçel de İMKB Fen Lisesi'nde Okulum Temiz projesi kapsamında Covid-19 ile ilgili olarak düzenlenen Koruyucu ve Önleyici Tedbirler Sağlık Eğitimi'ne katıldı. Düzenlenen eğitim kapsamında Çorlu İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ali Rıza İçel öğrencilerle söyleşide bulunarak kendisine yöneltilen soruları cevapladı.