Öğrencilere doğa bilinci eğitimi

TEMA Vakfı, Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde anasınıfı öğrencileriyle buluştu. Miniklere yaşanılır bir çevre için eğitimlere başlandı.

Muratlı Yavuz Sultan Selim Anaokulu'nda ‘Yaşanabilir bir gelecek için gönüllüyüz' sloganıyla eğitim veren TEMA Vakfı ekibi; “Toprağı bereketli, havası temiz, dereleri çağlayan; yaşanabilir bir gelecek için çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda doğal varlıkların korunması için kamuoyunu bilinçlendirme çalışmaları yürüterek; verimli tarım topraklarının, su varlıklarının, mera ve orman alanlarının korunması için çalışıyoruz. Ekolojik okuryazar bireylerin yetişmesi için okullar ve gönüllü öğretmenlerle işbirliği gerçekleştirerek; TEMA Vakfı'nın ücretsiz doğa eğitimlerini toplumun tüm kesimlerine yaygınlaştırıp, yerelimizden başlayarak yaşanılır bir çevre için umut yeşertiyoruz” açıklamasını yaptı.

Eğitimlerin şimdilik görsele dayalı olduğunu aktaran TEMA Vakfı Muratlı İlçe Sorumlusu Linda Evrim Gün ise, dönem dönem uygulamalı olarak duvarların dışına çıkarak; toprak, su ve havanın önemi için etkinlikler düzenleyeceklerini belirterek, “Okul öncesinden liseye kadar çocuklarımızın doğanın insan için gerekliliği ve önemi üzerinde duruyor, kendi gelecekleri için mücadelede yer almalarına olanak sağlıyoruz. İlçemizde TEMA eğitimi almayan çocuk kalmaması amacıyla doğa ve çevreye duyarlı herkesi yanımızda görmeye ve mücadelemize katılmaya, TEMA gönüllüsü olmaya davet ediyoruz” sözcüklerini kaydetti.

İHA'ya konuşan TEMA Vakfı yetkilisi Linda Evrim Gün, “Bugün Yavuz Sultan Selim Anaokulu'nda yaptığımız etkinlik ve çocukların katılımları umutlarımızın, hayallerimizin ve doğru yolda olduğumuzun göstergesiydi. Bize ev sahipliği yapan Yavuz Sultan Selim Anaokulu Müdürü Gonca Mutlu Kaya hanıma ve değerli öğretmenlerine, büyük bir dikkatle dinleyip katılım gösteren çocuklarımıza teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.