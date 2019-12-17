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Öğrencilere doğal afet semineri

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde Muratlı Meslek Yüksekokulu öğrencilerine doğal afetler üzerine seminer verildi.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde Muratlı Meslek Yüksekokulu öğrencilerine doğal afetler üzerine seminer verildi.


Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Muratlı Meslek Yüksekokulu (MYO) öğrencilerine, akademik ve idari personele konferans salonunda konferans verildi. ‘Doğal Afetler ve Deprem Farkındalığı' konusuyla düzenlenen seminerde konuşmacı olarak Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Tülin Yıldız ve Müdür Yardımcısı Doç. Dr. A. Handan Dökmeci yer aldı.


Konferansta, deprem ve depremde ilk yardım konularında bilgilendirmeler yapıldı. Tekirdağ NKÜ Teknopark Birimi tarafından organize edilen konferansın sonunda, konuşmacılara Muratlı Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Murat Ateş tarafından günün anlam ve önemine binaen teşekkür belgeleri takdim edildi.


Günün anısına fotoğraf çekimi ile etkinlik sona erdi.

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