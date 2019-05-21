Öğrencilere geri dönüşüm semineri

Tekirdağ'ın Ergene Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından, ilçe genelinde bulunan okullarda sıfır atık, çevre, ambalaj atıkları ve geri dönüşüm konuları hakkında eğitim semineri verildi.

Ergene Deri Sanayicileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bulunan öğrencilere önceki gün Ergene Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından, sıfır atık, çevre, ambalaj atıkları ve geri dönüşüm konuları hakkında eğitim semineri verildi.

Öğrencilere verilen seminerde, geri dönüşüm katı atıkların özelliklerine göre ayrıştırılarak içindeki bileşenlerin fiziksel, kimyasal veya biyokimyasal yöntemlerle başka ürünlere veya enerjiye çevrilmesi olduğu aktarıldı. Sıfır atıkların, israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, oluşan atık miktarının azaltılmasını, etkin toplama sisteminin kurulmasını, atıkların geri dönüştürülmesini kapsayan atık önleme yaklaşımı olarak tanımlanan bir hedef olduğu belirtildi.

Öğrencilere seminerde ayrıca çevre bilincinin oluşması için geri dönüşümün önemi, evsel atıkların farklı şekillerde toplanması, çevreyi koruma ve temiz tutma konuları hakkında da bilgiler verildi.