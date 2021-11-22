Öğrencilere hijyen ve gıda güvenliği eğitimi

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2018-2022 Stratejik Planı'nda yer alan okullarda gıda güvenliğine yönelik uygulamaları geliştirmek hedefi doğrultusunda 2018 yılından bu yana süren eğitimlere devam ediliyor. Program kapsamında Şarköy ve Çorlu'da öğrencilere yönelik eğitimler gerçekleştirildi.

Stratejik Plan kapsamında 2021 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı ile koordineli bir şekilde düzenlenen eğitimlere pandemi tedbirleri de gözetilerek devam ediliyor. Bu bağlamda Tekirdağ'ın Şarköy ve Çorlu ilçelerinde öğrencilere Gıda, Gıda Grupları, Yeterli ve Dengeli Beslenme, Hijyen ve Sağlıklı Besin Seçimi, Gıda Sağlığı ve Güvenliği konularında eğitim verildi.

Eğitimlerin Tekirdağ'ın diğer ilçelerinde de gerçekleştirildiği kaydedildi.