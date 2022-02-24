İhlas Haber Ajansı

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Öğrencilere polislik mesleği anlatıldı

Tekirdağ Emniyeti, öğrencilere yönelik polislik mesleğinin tanıtımına ilişkin eğitim gerçekleştirdi.


Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri, öğrencilere yönelik çeşitli sosyal sorumluluk projelerini devam ettiriyor. Proje kapsamında Çerkezköy Mehmet Akif Ersoy İlkokulu öğrencilerine Okul Müdürü, rehber öğretmen, sınıf öğretmenleri ve 130 öğrenciye "polis meslek tanıtımı" amacıyla hazırlanan video izletildi. Daha sonra, sosyal hayatın akışı içerisinde istenilmeyen bir durum ile karşılaştıklarında kendi başlarına alabilecekleri temel önlemler ile doğru davranış şekilleri anlatılarak "112 Acil Çağrı Merkezi" hakkında gerekli bilgiler verildi. Öğrencilerin polislik mesleği ve diğer konularla ilgili soruları yanıtlandırılarak çeşitli hediyeler verildikten sonra etkinlik sonlandırıldı.

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