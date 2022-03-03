Öğrencilere siber eğitim

Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Tekirdağ'daki öğrencilere teknoloji bağımlılığı ve siber zorbalık konusunda eğitim vermeye devam ediyor.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi manevi zararların en aza indirgenmesi, farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri yapılması amacıyla oluşturulan SİBERAY programı çerçevesinde, okullardaki eğitimlerine devam ediyor. Tekirdağ'da bulunan 57. Alay Anadolu Lisesi 9. ve 10. sınıf öğrencilerinden 360 öğrenciye ve 10 öğretmene yönelik güvenli ve bilinçli internet kullanımı, Siber Zorbalık ile Teknoloji Bağımlılığı konularında seminer/eğitim faaliyeti verilerek, öğrencilere ilgili broşürlerden dağıtıldı.