Öğrencilere, siber zorbalık ve teknoloji bağımlığı konusunda eğitimi

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube tarafından siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi manevi zararların en aza indirgenmesi, farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri yapılması amacıyla oluşturulan SİBERAY programı çerçevesinde 2 oturum halinde Fatih Anadolu Lisesi 9. ve 10. sınıf öğrencilerinden 150 öğrenciye yönelik güvenli ve bilinçli internet kullanımı, Siber Zorbalık ile Teknoloji Bağımlılığı konularında seminer/eğitim faaliyeti gerçekleştirildi.