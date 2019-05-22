Öğrencilerin hazırladığı 100'ün üzerinde eser görücüye çıktı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde Özel Başakşehir Okullarının bu yıl 4.'sünü düzenlediği Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Şenliği'nde öğrencilerin hazırladığı 100'ün üzerinde eser sergilendi.

Özel Başakşehir Okullarında düzenlenen 4. Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Şenliği ile öğrencilerin yıl boyunca hazırladıkları projeler görücüye çıktı. Katılımın yoğun olduğu şenlikte sergilenen 100'ün üzerinde eser, velilerden ve diğer katılımcılardan tam not aldı. Şenliğin açılış konuşmasını yapan Özel Başakşehir Okulları Genel Müdürü Mehmet Demirbaş, ülkemizde yetişen çok değerli bilim insanları olduğunu dile getirerek, “Ülkemizde Aziz Sancar gibi Nobel Ödülü almış bir kişilik var. Bizler de başarabiliriz. Daha iyi olmak için sürekli çalışmalıyız. Aziz Sancar'ın deyimi ile 'Bütün enerjinizi işinize verin. Bilim öğrenmeye çalışın. Günlük dedikodular ile uğraşmayın. Bu memlekete hizmet için bilim lazım.' Bizde bu doğrultuda ilerleyerek öğrencilerimize bilimin ışığında kendisini sürekli geliştiren geniş kadromuz ile eğitim veriyoruz. Bu anlamda tüm öğretmen arkadaşlarıma teşekkürlerimizi sunuyorum. Ayrıca bizlerden desteklerini bir an olsun esirgemeyen değerli velilerimize de teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Müdür Demirbaş'ın konuşmasının ardından öğrenciler Keloğlan ve Annesi isimli gösteriyi sundu. Akabinde 2/A sınıfından Ela Ceylan'ın piyano dinletisi ile kulakların pası alınırken, şenlik 2. sınıf öğrencilerinin modern dans gösterileri ile son buldu. Velilerle birlikte stantları gezen Demirbaş, bizzat öğrencilerin ağzından projelerini dinledi. Projelerini anlatan öğrencilerin heyecanı yüzlerinden okunurken, şenlikte sergilenen casus ayna, sütte ebru, iletken kalem ucu ve ayakla piyano gibi projeler büyük ilgi gördü.