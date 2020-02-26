Öğrencilerle anılarını paylaştılar

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kapaklı Şube Başkanı İbrahim Çetintaş ve gaziler, Kapaklı'daki ilkokul öğrencilerine konferans vererek, Kıbrıs Barış Harekatı'na dair anılarını anlattı.

Gazi İlkokulu ve İbni Sina İlkokulunda iki ayrı konferans veren Gaziler, Türkiye Cumhuriyeti'nin girmiş olduğu savaşlar ve Kıbrıs Barış Harekatı'ndan bahsetti. Savaş günlerini ve mübadelede insan psikolojisi hakkında deneyimlerini paylaşan Başkan Çetintaş ve gazilere, konferans sonrası çiçek takdim edildi.

Konferans sonrası açıklamalarda bulunan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kapaklı Şube Başkanı İbrahim Çetintaş, ‘'İbni Sina İlkokulu Müdürü Cüneyt Yüksel ve Gazi İlkokulu Müdürü Erdal Öztürk'ün davetlerine iştirak ederek öğrencilerimize savaşlarla ilgili bilgilendirmelerde bulunduk. Kendilerine çok teşekkür ederiz” dedi.