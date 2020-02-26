İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Öğrencilerle anılarını paylaştılar

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kapaklı Şube Başkanı İbrahim Çetintaş ve gaziler, Kapaklı’daki ilkokul öğrencilerine konferans vererek, Kıbrıs Barış Harekatı’na dair anılarını anlattı.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kapaklı Şube Başkanı İbrahim Çetintaş ve gaziler, Kapaklı'daki ilkokul öğrencilerine konferans vererek, Kıbrıs Barış Harekatı'na dair anılarını anlattı.


Gazi İlkokulu ve İbni Sina İlkokulunda iki ayrı konferans veren Gaziler, Türkiye Cumhuriyeti'nin girmiş olduğu savaşlar ve Kıbrıs Barış Harekatı'ndan bahsetti. Savaş günlerini ve mübadelede insan psikolojisi hakkında deneyimlerini paylaşan Başkan Çetintaş ve gazilere, konferans sonrası çiçek takdim edildi.


Konferans sonrası açıklamalarda bulunan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kapaklı Şube Başkanı İbrahim Çetintaş, ‘'İbni Sina İlkokulu Müdürü Cüneyt Yüksel ve Gazi İlkokulu Müdürü Erdal Öztürk'ün davetlerine iştirak ederek öğrencilerimize savaşlarla ilgili bilgilendirmelerde bulunduk. Kendilerine çok teşekkür ederiz” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.