Öğrencinin devamsızlık sebebini azaltacak proje

Bu proje ile öğrencinin devamsızlık sebebi azalacak.

Okullarda devamsızlık yapan öğrencilerin devamsızlık nedenlerini ilçeler ve okullar bazında belirlemek, ardından okullara ait devamsızlık konusundaki istatistiksel verilere ulaşmak amacıyla devamsızlık nedenleri ölçeği geliştirip ardından veri analiz tekniklerini öğrenerek Tekirdağ´da kalıcı bir çalışma yapmak amacıyla hazırlanan "Devamsızlık Ölçeği Geliştirilmesi ve Veri Analizi Eğitimi" projesinin sözleşmesi Tekirdağ Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Dinçer Dönmez tarafından imzalandı.

Tekirdağ'daki üç rehberlik ve araştırma merkezinin ortak olduğu projenin sonunda öğretmenler Tekirdağ'a ait devamsızlık nedenleri ölçeğini geliştirip ve sahada uygulayacaklar. Ölçek uygulanması tamamlandıktan sonra veri analizleri yapılacak ve okullara özel hedefler planlanarak devamsızlık nedenlerini azaltacak çalışmalar yapılacak.