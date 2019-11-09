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Öğretmen ve öğrencilere afet eğitimi

Tekirdağ AFAD Müdürlüğü eğitmenleri tarafından öğretmen ve öğrencilerine afet ve acil durumlara yönelik farkındalık eğitimi verildi.


Tekirdağ AFAD Müdürlüğü eğitmenleri tarafından Muratlı ilçesinde bulunan, “Talatpaşa Ortaokulu, Hasan Orhan Ortaokul, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu ve Mithatpaşa Ortaokulu” öğretmen ve öğrencilerine afet ve acil durumlara yönelik farkındalık eğitimi verildi.


Okullarda verilen eğitimde katılımcılara İlk 72 saat, afet türleri, afetin etkileri, yaşadığımız mekânlardaki risklerin azaltılması ve afet sırasında doğru davranış şekilleri konularında bilgilendirme yapıldı. Eğitimde DASK, Zorunlu Deprem Sigortası, Sigortalılık Bilinci konularına da değinildi. Eğitim sonrasında tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

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