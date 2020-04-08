İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Öğretmenden öğrencilerine eğlenceli eğitim

Tekirdağ’da bir sınıf öğretmeni öğrencilerine hazırladığı videolu skeç şeklinde hazırladığı soruları, cevaplamaları isteğiyle öğrencileriyle paylaşıyor.

Tekirdağ'da bir sınıf öğretmeni öğrencilerine hazırladığı videolu skeç şeklinde hazırladığı soruları, cevaplamaları isteğiyle öğrencileriyle paylaşıyor.


Süleymanpaşa ilçesinde bir özel okulda öğretmenlik yapan Alaybeyli Uğur Karabıyık, komik bir skeç hazırlayıp, soru - cevap şeklinde öğrencileriyle videolu iletişim kuruyor. Öğrencilerinin eğitimine katkı sunan Karabıyık, hazırladığı eğitim içerikli video skeçler ile beğeni topluyor.


Bir arkadaşıyla tarlada komik bir video çeken Uğur Karabıyık, öğrencilerine matematik sorusu yönelterek, cevabını videolu sunum şeklinde göndermelerini istedi. Öğrenciler de bu isteğe karşılık vererek, çektikleri videoda sorunun cevabını aktarıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.