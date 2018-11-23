Öğretmenler Günü Çorlu'da kutlandı

Mustafa Kemal Atatürk'e başöğretmen unvanı verilişinin 90. yıl dönümü ve 24 Kasım Öğretmenler Günü'nün 38. yılı Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen programla kutlandı.

Çorlu Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Üzgün tarafından Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e Başöğretmen unvanı verilişinin 90. yıl dönümü ve 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle günün anlam ve önemine istinaden bir konuşma gerçekleştirdi.

Programa Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Çorlu İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Birkan Korkmaz, Çorlu İlçe Emniyet Müdürü Serdar Kurtoğlu, Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Üzgün, Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Kemaleddin Avcı, protokol mensupları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütlerinin yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında öğretmenler ve öğrenciler arasında düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verilirken emekliliğe ayrılan öğretmenlere de plaket takdim edildi. Şehit öğretmenlerin unutulmadığı programda aday öğretmenler için de yemin merasimi düzenlendi. Program, İMKB Çorlu Fen Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından düzenlenen 24 Kasım konulu oratoryo ile sona erdi.

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt program sonunda Halk Eğitim Merkezi'nde bulunan öğretmenlere karanfil takdim etti.