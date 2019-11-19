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Öğretmenler Günü kutlamaları başladı

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen programlar kapsamında Çorlu’da çeşitli etkinlikler düzenlendi.

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen programlar kapsamında Çorlu'da çeşitli etkinlikler düzenlendi. Etkinlikleri Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan da izledi.


Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, Çorlu'da 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen programa katıldı. Çorlu Halk Eğitimi Merkezi 15 Temmuz Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte Çorlu Halk Eğitimi Merkezi Halk Oyunları ekibi de gösteri sundu.


Programı Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan ile Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan da izledi.

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