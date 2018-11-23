Öğretmenler Günü'nde en anlamlı hediye

Tekirdağ'da Öğretmenler Günü'nde öğretmenlerine anlamlı hediye vermek isteyen öğrenciler, velilerin de desteğiyle öğretmenleri adına Süleymanpaşa'nın Filizleri Projesi'ne destek olup yeni bir öğretmenin yetişmesine katkıda bulunmaya başladı.

Tekirdağ'n Sülaymanpaşa ilçesinde Sınıf Öğretmenleri Aynur Gülser ve İngilizce Öğretmenleri Artemiz Erşahin adına Süleymanpaşa Belediyesine başvuran 3/A öğrencileri, "Apartmanlar Okutuyor, Süleymanpaşa'nın Filizleri Yetişiyor" projesi kapsamında Öğretmenler Günü dolayısıyla sınıf öğretmenliği okuyan bir öğrenciye burs vermek istediklerini dile getirdi.

Başkan Eşkinat da sürprize dahil oldu

Sınıf öğretmenliği okuyan ve burs talebinde bulunan öğrencinin bulunmasının ardından öğretmenlerden gizlice bir organizasyon planlanırken Başkan Eşkinat'ın da katılımıyla sürpriz tamamlandı. Derse girmek için sınıfa gelen öğretmenlerine sürpriz yapan çocuklar Öğretmenler Günü hediyesi olarak bir öğretmenin yetişmesine katkıda bulunacaklarını açıkladı.

Öğrencilerin velilerin de desteğiyle öğretmenleri adına "Apartmanlar Okutuyor, Süleymanpaşa'nın Filizleri Yetişiyor" projesine katıldığını duyan Başkan Eşkinat, soluğu Aka Koleji'nde aldı. Eşkinat, öğretmenlerine anlamlı hediye veren kolejin 3/A sınıfına sürpriz ziyarette bulundu.

Burs alacak öğrencinin mesajı okudu

Sınıfta, 3/A sınıfı öğrencileri sayesinde burs alacak olan öğrencinin gönderdiği mesaj okundu. Burs alacak öğrencinin mesajında kullandığı "Desteğiniz için çok teşekkür erdim. Eğitim hayatıma büyük katkıda bulundunuz. Ben de sizler gibi duyarlı ve sevgi dolu bir öğretmen olmak istiyor, bu yönde kitaplarıma sıkı sıkı sarılıyor, derslerime çok çalışıyorum. Herkese çok teşekkür ederim" ifadeleri duygusal anların yaşanmasına sebep oldu.

"Sizin gibi duyarlı insanların varlığını görünce umutlarım tazelendi"

Öğrencinin notunun ardından konuşan Eşkinat; "Bütün dünyada çocuklar tek tip robot gibi yetiştirilmeye çalışılıyor. Geleceğe dair umutlarımız azalmaya başlamıştı. Ancak sizin gibi duyarlı insanların varlığını görünce umutlarım tazelendi. Öncelikle hepinizin Öğretmenler Gününüzü kutluyorum. Siz değerli öğrencilerimize gelirsek Öğretmenler Günü'nde verilecek en anlamlı hediye bu olsa gerek. Öğretmenleriniz adına yeni bir öğretmenin yetişmesine katkı veriyorsunuz. Hepinizle gurur duyuyorum" dedi.

Başkan Eşkinat konuşmasının ardından 3/A Sınıf Öğretmeni Aynur Gülser ve İngilizce Öğretmeni Artemiz Erşahin'e teşekkür belgesi takdim etti.