Öğretmenler ve veliler, öğrenciler için atkı ördü

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, Gazi İlkokulu öğretmenlerinin başlattıkları ‘'Öğretmenim atkımı örer misin?'' projesi kapsamında öğretmenler ve veliler el ele vererek öğrenciler için 66 adet atkı ördü.

Kapaklı Gazi İlkokulu, örnek bir dayanışma projesi başlattı. ‘'Öğretmenim atkımı örer misin?'' isimli proje kapsamında ilkokul öğretmenleri İlknur Öztürk, Gülşah Karakuş, Nazlı Gül Kurt, Şermin Ayat, Bedriye Türkoğlu ve veliler; el emeği atkı örerek ihtiyaç sahibi öğrencilere hediye etti. Örülen 66 atkı, Erzurum'un Tekmen ilçesinde bulunan Hacıömerli Köyü İlkokulundaki öğrencilere gönderildi.