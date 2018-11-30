Öğretmenlere hizmet içi eğitim

Tekirdağ'da bilişim teknoloji öğretmenlerine hizmet içi eğitim düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü arasında arasında imzalanan “Hizmetiçi Eğitim İşbirliği” protokolü kapsamında, Tekirdağ'da görev yapan bilişim teknolojileri alanı öğretmenlerine Çorlu Mühendislik Fakültesinde, Öğretim Üyesi Dr. Erkan Özhan tarafından veri madenciliği, yapay zeka ve uygulamaları konularında teorik ve uygulamalı hizmet içi eğitim verildi.

Eğitim protokolünün, bilgi üreten, teknoloji transferi yoluyla bilgisini sanayi ve toplumla paylaşmayı hedefleyen üniversiteler sayesinde öğretmenlerin gelişen bilim ve teknolojideki yeni değişimleri tanımaları, gelişmeleri yakından takip etmeleri, bu konuda bilgi ve deneyimlerini arttırmaları amacıyla yapıldığı belirtildi.

Eğitim sonunda Dr. Öğretim Üyesi Erkan Özhan'ın teşekkür belgesini ve hizmet içi eğitime katılan öğretmenlere katılım belgelerini İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan takdim etti.

Daha sonra İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan ve İl Milli Eğitim Şube Müdürü İbrahim Çakal, Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer'e ziyarette bulundu.