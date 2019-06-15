Öksüz ve yetim öğrencilere karne hediyesi

Şenlikte Saray Kaymakamı Adnan Tezcan öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Saray Kaymakamlığı tarafından 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında mevcut okullarda eğitim gören ihtiyaç sahibi öksüz ve yetim öğrenciler için Cuma günü saat 15.00'te Halk Eğitim Merkezi bahçesinde karne şenliği düzenlendi. Karne şenliğine Saray Kaymakamı Adnan Tezcan, eşi Tuğba Işıldak Tezcan, Saray İlçe Milli Eğitim Müdürü Reşat Uçak, Saray İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Nurettin Akkoç, Saray Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Halil Yarımoğlu, okul müdürleri, öğrenciler ve velileri katıldı.

Dondurma ve ikramlarla başlayan öksüz veya yetim öğrenciler için düzenlenen şenlikte karnelerine alan öğrencilere başarılar dileyen Saray Kaymakamı Adnan Tezcan, “Bugün 2018-2019 Eğitim Öğretim yılının son günü. Bugün burada ilçe genelinde değişik okullarımızdan öğrencilerimize hediyelerini vereceğiz. Onlara da özel olarak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz, okul müdürlüklerimizle ve vakfımızın mütevelli heyetiyle görüşerek hediyeler aldık. Öğrencilerimize sorarak belli başlı hediyeler düşündük. Karnelerinin hep başarılı olduğunu duyduk. Bundan sonra da hem eğitim hayatlarında hem de yaşamlarında başarılı olurlar. Mutlu olacakları bir meslek seçerler ve ülkeye, vatana millete bu şekilde faydalı olurlar. Tüm öğrencilerimizi ve onların ailelerini tekrardan tebrik ediyorum. Hediyelerini de güle güle kullanmalarını temenni ediyorum. Katkısı olan herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaymakam Tezcan, konuşmasının ardından eşi Tuğba Işıldak Tezcan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Reşat Uçak ile birlikte 25 öksüz veya yetim öğrenciye sırasıyla kendi istedikleri hediyeleri takdim etti. Hediyelerini alan öğrencilerin mutluluğu duygusal anların yaşanmasına neden oldu.