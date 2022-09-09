Okul çevresindeki aydınlatmaların bakım ve onarımı tamamlandı

Ş. (TREDAŞ), 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının başlayacak olması sebebiyle okul çevrelerindeki aydınlatmaların bakım ve onarım çalışmalarını tamamladı.

Elektrik enerjisini yeterli, kaliteli ve kesintisiz verme sorumluluğunun bilinciyle çalışmalarını sürdüren TREDAŞ, hizmet sağladığı Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli illerinde eğitim dönemine başlayacak olan okulların çevresinde aydınlatma kontrollerini gerçekleştirdi. Öğrencileri daha aydınlık yol ve sokaklara kavuşturmak için

aylar öncesinde başlayan bakım ve onarım çalışmaları il merkezi, merkez ilçeler ve diğer tüm ilçelerde bulunan okul çevrelerindeki armatürleri kapsadı. Arızalanan, deforme olan ve arıza yapma ihtimali olan tüm aydınlatmalar, ekipler tarafından titiz bir çalışma ile belirlenerek, bakımı gerçekleştirildi. TREDAŞ'ın gerçekleştirmiş olduğu çalışma, veliler ve öğretmenler tarafından da övgü ile karşılandı.