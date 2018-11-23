Okul duvarını tekmeleyip zarar verdiler

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kimliği belirsiz kişiler, okulu çevreleyen duvar üzerindeki küpeşteleri tekmeleyip zarar verdi.

Hayrabolu yolu üzerindeki Behçekent Siteleri yakınında bulunan Orhan Öztrak Ortaokulunun yaklaşık 25 metre kadar beton duvar küpeştelerine, kimliği belirsiz kişi ve kişilerce tekmelenerek zarar verildi. Sabah saatlerinde durumu fark eden okul yetkilileri tarafından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bilgi verildi. Şikayet üzerine olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Okul duvarına zarar verilmesine tepki öğrenci velileri, "Devlet malına zarar vermek suçtur. Burası bir eğitim yuvası, bunu yapanları nefretle kınıyoruz" diye konuştu.