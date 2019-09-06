Vali Aziz Yıldırım'ın başkanlığında Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezinde 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Okul Güvenliği toplantısı yapıldı.

Toplantı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Süleymanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Atilla'nın sunumuyla başladı.

Toplantıda konuşan Vali Yıldırım, “Gerek okullarımızda gerekse okul çevrelerinde hatta öğrencilerimizin aileleri, velileriyle görüşerek gerekli tedbirleri alarak öğrenci güvenliğini sağlamak çok önemlidir. Okul güvenliği denildiği zaman öğrencilerimizin güvenliğini esas alıyoruz. Onlar, bizim geleceğimizdir. Öğrenciler hepimizin evladıdır. Hepimiz, öğrencilerden kendimizi sorumlu tutuyoruz. Onun için onların güvenlikleri bizim açımızdan çok önemlidir. Okul çevresinde öğrencilere zararlı madde satma gayreti içerisinde olanlar var. Biz onlarla mücadele ediyoruz ama sizler de gerek okul idaresi olarak gerek okul aile birliği olarak hatta veliler olarak bizim göremediğimiz, duyamadığımız bir şeyler varsa bize söylemenizi bekliyoruz” dedi.

Ardından Vali Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Aydın, İl Jandarma Komutan V. Albay Haşim Göksel, okul idarecileri ve okul aile birliği başkanlarının sorularını yanıtladılar.

Toplantıya Vali Yıldırım'ın yanı sıra Vali Yardımcısı Murat Eren, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, İl Jandarma Komutan V. Göksel, kurum müdürleri, okul yöneticileri ve okul aile birliği üyeleri katıldı.