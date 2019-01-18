Okul müdür yardımcılarına eğitim semineri

Tekirdağ Malkara’da okulların müdür yardımcılarına eğitim yönetimi semineri verildi.
Tekirdağ Malkara'da okulların müdür yardımcılarına eğitim yönetimi semineri verildi.
Malkara Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonu'nda gerçekleşen seminere, Malkara'da faaliyet gösteren okul ve kurumlarda görev yapan 30 müdür yardımcısı katıldı.
Seminerde, İnsan Kaynakları Yönetimi, Yönetişim, Stratejik Plan, Etkili İletişim, Değerler Eğitimi, Süreç Yönetimi, Proje Hazırlama, Risk Yönetimi gibi konularda müdür yardımcılarına bilgiler verildi.
Seminerde yapılan sunumun ardından müdür yardımcılarının soruları cevaplandırıldı.