Okul müdüründen öğrencilere sıcak karşılama

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde eğitim veren Kapaklı İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Yusuf Taşkıran, eğitim görmek için okula gelen öğrencileri kapıda karşılayarak çikolata ikram etti.

Kapaklı İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Yusuf Taşkıran, okulunda örnek bir davranışa imza attı. Öğlen grubunda okula gelen öğrencileri kapıda karşılayan Okul Müdürü Taşkıran, ayrıca çocuklara çikolata ikramında bulundu. Taşkıran'ın sıcak karşılaması, sosyal medyada veliler tarafından büyük beğeni topladı. Kapaklı İlçe Milli Eğitim Müdürü İrfan Danışmaz, Okul Müdürü Taşkıran'ı tebrik ederek tüm okullarda bu tarz uygulamalar yaptıklarını dile getirdi. Danışmaz, "Okul müdürlerimiz öğrencilerimiz ile aldığımız karar neticesinde; öğrencilerimizi okula ısındırmak için farklı bir uygulama başlattık. Bu uygulama neticesinde İmam Hatip Ortaokulu Müdürümüz Yusuf Taşkıran örnek bir davranış gerçekleştirdi. Öğrencilerimizi okullarımızda sevgi diliyle karşılamak istiyoruz. Sınavlarına moralli girmeleri ve eğitim hayatlarına mutlu devam etmeleri açısından bu önemli" dedi.