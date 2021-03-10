Okul servislerine denetim

Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilçede eğitim-öğretim veren özel eğitim ve uygulama okulları arasında yer alan İbni Sina Özel Eğitim ve Uygulama Okulu'nda okul servislerine yönelik olarak denetimler gerçekleştirildi.

İbni Sina Özel Eğitim ve Uygulama Okulu'nda okul servislerine yönelik olarak denetimler gerçekleştirildi. Denetimlere Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan ile Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Muzaffer Karaman da katıldılar.

Denetimlerde servislerde uyulması gereken kurallara ilişkin olarak bilgiler verilerek gerekli kontroller yapıldı.