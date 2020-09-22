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Okul servislerine salgın denetimi

Süleymanpaşa Belediyesi, 2020-2021 eğitim-öğretim yılının açılması ve kısmi yüz yüze eğitime başlanması ile birlikte faaliyet göstermeye başlayan okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirdi.


Süleymanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından koordine edilen ve Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin işbirliğinde gerçekleşen denetimlerde okul servislerinin Korona virüsü salgını ile ilgili alınması gereken tedbirler kontrol edildi. İçişleri Bakanlığı genelgeleri uyarınca gerçekleştirilen denetimler sonucunda tespit edilen eksikliklerle ilgili gerekli uyarılarda bulunulurken, kural ihlallerinin cezai müeyyideleri hatırlatıldı.


Konuyla ilgili yapılan açıklamada, öğrencilerin eğitimlerinden geri kalmamalarının yanı sıra sağlıklarının korunmasının da önemli olduğu ve bu anlayışla öğrenci taşımacılığı yapan araçlarda denetimlerin artarak süreceği ifade edildi.

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